Fiorella llegó nuevamente a la clínica para visitar a Sebastián, quien aún permanecerá bajo supervisión médica por un par de días luego del accidente que sufrieron. Luego de contarle cómo se sentía, el joven le preguntó: “¿Puedo hacer una locura?”.

Con una gran sonrisa, la joven le respondió: “Depende”. E, inmediatamente, Sebas se levantó un poco de la camilla para robarle un beso.

“Eso no estaba en el manual de enfermería”, le dijo ella con una sonrisa. “Eso se llama terapia alternativa y es 100% efectiva”, respondió él.

No te pierdas los próximos capítulos de Eres Mi Bien para ver cómo esta tensa situación se desarrolla.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES, inmediatamente después de “Yo Soy”!