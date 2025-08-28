Valeria organizó un almuerzo para recibir a Mauricio y su pequeña Miranda en casa y así puedan conocerse ambas familias. La mujer estaba sumamente emocionada por este encuentro y cocinó una deliciosa comida.

Pero el que no estaba nada contento con la situación era su hijo menor Toñito. El pequeño le contó a su papá Rubén los planes que había en casa. Así que el ex de Valeria se presentó en la casa.

“Perdón, ¿estoy interrumpiendo algo?”, preguntó irónicamente una vez que estuvo dentro de la casa; dejando sin palabras a Valeria.

No te pierdas los próximos capítulos de Eres Mi Bien para ver cómo esta tensa situación se desarrolla.

