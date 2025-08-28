Fiorella visitó a su papá Rubén luego de que Sebastián, el chico con el que está saliendo, le confesara que él lo fue a buscar a la clínica y le advirtió que no ponga en riesgo a su hija.

Luego de escucharla, Rubén le recalcó: “Que no vuelva a ocurrir porque no se puede manejar con trago”. “Entonces, ¿lo aceptas? ¿sííí?”, preguntó ella. “Bueno, tú lo has elegido y ya está, ¿qué vamos a hacer?”, dijo él resignado. “Gracias, gracias, gracias”, gritó la joven emocionada.

En medio del abrazo, su papá le recalcó: “Princesita, yo siempre me voy a preocupar por ti y lo que te pase. Solo quiero que tú y tu hermano estén bien y felices”.

