Francisca no podía aguantar la ansiedad por saber si había quedado o no para el papel de la producción para la que hizo su casting. Por eso, se ecabulló entre los pasillos del canal para encontrarse con el director de casting.

“Hemos visto a más de 200 chicas y la verdad es que no me acuerdo de ti. Eres muy básica y no impactaste. Tú no tienes talento”, dijo tajante el director.

Estas palabras destrozaron a la joven y sus ojos se llenaron de lágrimas; pero ahí estaba su amigo David, a su lado, para consolarla. “Tranqui, no pasa nada. Tranquila Fran, ya pasó. Vámonos”, le dijo.

