En el capítulo 09 de Eres Mi Bien, las cosas parecen mejorar en algunas relaciones, pero al mismo tiempo se complican otras de manera considerable. Rubén visita a Sebastián en el hospital solo para advertirlo y lanzarle una amenaza directa: “Si le pasa algo a Fiorella, yo ME DESGRACIO”. Mientras tanto, Fiorella le ruega a Alan que le dé una oportunidad a Sebastián, mostrándose entre la desesperación y el corazón dividido por perder a su mejor amigo.

Por otro lado, Lucía confía plenamente en que sus planes marchan a la perfección y que logrará recuperar a Foncho y el romance que tuvo con él. En paralelo, el amor secreto de Ricardo y Claudia se intensifica cada vez más, mientras que Miranda, hija de Claudia, acompaña a su papá a una cena con Valeria y sus hijos.

Todo transcurre con comodidad y alegría, especialmente cuando Miranda comenta feliz que su padre está muy enamorado de Valeria. Sin embargo, no todos comparten ese entusiasmo: Toñito, incómodo con la situación, busca la forma de traer a su padre a la casa para sabotear la reunión.

De pronto, en medio de la velada, Rubén aparece en la cena y con evidente molestia rompe la tranquilidad. Su sola presencia incomoda, pero el ambiente se vuelve aún más tenso cuando lanza una pregunta cargada de ironía y rabia: “¿Interrumpo algo?”.

¿Será capaz Rubén de aceptar la nueva realidad de Valeria? ¿Hasta dónde llegará su enojo por lo ocurrido con su hija? No te pierdas lo que pasará en el capítulo 09 de Eres Mi Bien, inmediatamente después de “Yo Soy”.

¿Cuándo se estrena “Eres mi bien” por Latina Televisión?

“Eres mi bien”, la nueva novela familiar de Latina Televisión, se estrena este LUNES 18 DE AGOSTO con un elenco DE LUJO.

¿Quiénes son los actores CONFIRMADOS para “Eres mi bien”, la nueva novela de Latina Televisión?

Mónica Sánchez como Valeria

David Villanueva como Mauricio

Paul Martin como Rubén

Teddy Guzmán como Rebeca

Nathalia Vargas como Francisca

Roberto Moll como Vicente

Pierina Carcelén como Claudia

César Ritter como Foncho

Natalia Salas como Meche

Claudio Calmet como Emerson

Fiorella Luna como Roxana

como Roxana Valeria Ríos como Fiorella

como Fiorella Claudio Rubio como Toño

como Toño Valeria Conroy como Cayetana

como Cayetana Diego Villarán como Alan

como Alan Leandro Hernández como David

como David Diana Quijano como Leticia

como Leticia Stefano Meier como Ricardo

como Ricardo Martina Peñaloza como Miranda

como Miranda Fiorella Pennano como Lucía

