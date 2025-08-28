En Eres Mi Bien, Vicente se arma de valor para contarle a Rubén lo que presenció junto a la señora Leticia: descubrió que Leticia, su jefa, es la madre de Mauricio y, además, vio a Mauricio besándose con Valeria en el puente.

Rubén pierde rápidamente la calma, reprochando a su padre por revelarle algo así, pero Vicente insiste en que prefirió ser él quien le dijera la verdad antes de que se entere por alguien más.

Intentando “consolar” a su hijo, Vicente asegura que esa relación no tiene futuro, pues Leticia es una mujer chapada a la antigua, orgullosa y estirada, que jamás aceptaría a Valeria a quien calificó de “wachafita”, insinuando que solo estaría interesada en la fortuna de Mauricio (comentarios que ofendieron muchísimo a Vicente).

Ante Vicente queriendo confrontar a su jefa la próxima vez que hable mal de Valeria, Rubén le pide que no le diga nada a Leticia y, por el contrario, le pide que sea su espía en esa casa para llenar los chismes sobre Valeria.

La petición sorprende e indigna a Vicente, quien le responde: “Ni loco”. Pero Rubén insiste, justificando que todo es “por el bien de la familia” y para que Valeria abra los ojos y entienda que “el único hombre que vive por ella y para ella soy yo”. Vicente, con rabia, solo lo mira con una mezcla de desaprobación y sorpresa.

¿Aceptará Vicente traicionar a Valeria por la presión de su hijo? ¿Hasta dónde llegará Rubén para impedir que ella esté con Mauricio? No te pierdas los próximos capítulos de Eres Mi Bien.

No te pierdas los próximos capítulos de Eres Mi Bien para ver cómo esta tensa situación se desarrolla.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES, inmediatamente después de “Yo Soy”!