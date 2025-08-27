Valeria Vargas regresó al negocio de “Las Chalaquitas” y no pudo ocultar su frustración con Roxana por haberle dado permiso de salir a su hija Fiorella y que, en el camino, sufriera el accidente de tránsito.

“Yo debería estar molesta contigo, pero no debí dejarlos solos. La única que estaba mal fui yo. No debí salir de Lima, punto”, aseveró la mujer. “Tú no puedes evitar un accidente. Los accidentes pasan en cualquier momento”, le respondió su mejor amiga.

“Amiga, mi hija está saliendo con un chico y yo ni siquiera lo conozco. Estoy más preocupada por Mauricio que de la propia Fiorella y eso no está bien. Una madre no puede soltar un minuto a sus hijos, tiene que estar pendiente, hay que cuidarlos y yo no los cuidé”, recalcó con pena Valeria.

