En Eres Mi Bien, Rubén terminaba de hablar con la tía Lalita cuando recibió una llamada de Valeria. “¿Ya estás en el hospital?”, le preguntó ella de frente, a lo que él, molesto, respondió si se trataba de otro de sus cuentos, refiriéndose a la mentira de Valeria sobre su viaje.

Sin embargo, Valeria lo interrumpió para soltar la dura noticia: Fiorella estaba internada en el hospital.

Rubén quedó helado y, de inmediato, la preocupación lo invadió. Valeria le aseguró que ya iba en camino, pero le pidió que se adelantara. Desesperado, Rubén no dudó en salir corriendo rumbo al hospital.

Justo en ese momento apareció su padre, alarmado por el alboroto, pero al enterarse de la situación prácticamente lo echó de la casa sin perder más tiempo en explicaciones para que acudiera de inmediato al hospital. Rubén no perdió tiempo y partió a toda prisa.

¿Qué encontrará Rubén al llegar al hospital? ¿Cuál es la verdadera situación de Fiorella? No te pierdas Eres Mi Bien para conocer todos los detalles.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES, inmediatamente después de “Yo Soy”!