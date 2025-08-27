Sebastián ocasionó un accidente donde resultó herido junto a Fiorella. Luego de salir de peligro, la joven lo visitó en su camilla de cuidados intermedios para verificar que todo estuviera bien.

Al verla, el joven no dudó en pedirle disculpas nuevamente. “Fiore, perdóname, de verdad. Las luces de noche me marean al manejar, no debí subirme al carro, solo quería llegar rápido a tu casa y perdí el control. Lo siento mucho, de verdad”, aseguró.

Por su lado, Fiorella no tuvo ningún problema con perdonarlo y aseveró: “No quiero que te pase nada malo nunca más”.

