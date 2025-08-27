En Eres Mi Bien, Valeria y Rubén llegan a casa con Fiorella, quien por suerte solo sufrió heridas leves y descansa en su habitación. Sin embargo, en la sala, Rubén no tarda en enfrentar a Valeria, reprochándole que por irse con Mauricio, dejó a sus hijos bajo el cuidado de “la más irresponsable de sus amigas”.

Además, le reclama que Fiorella se haya ido con un chico desconocido que, para colmo, conducía ebrio. “¿Comprendes la gravedad del asunto?”, le espeta Rubén, visiblemente alterado.

Entre lágrimas y llena de culpabilidad, Valeria se llama así misma como “una mala madre”, asegurando que todo fue su responsabilidad. Pero Rubén insiste en que ella no era así, que siempre se preocupaba por sus hijos y que con Mauricio ha cambiado.

“Mientras estabas disfrutando con él, tu hija casi se muere. Menos mal Toñito se quedó conmigo, porque quién sabe qué le hubiera pasado si estaba en la casa”, añade con dureza, para luego rematar: “Tus hijos ya no están seguros contigo”. Finalmente, la deja sola en la sala, donde Valeria, quien al ya no poder contenerse más, rompe en llanto desconsolado en su soledad.

¿Logrará Valeria recuperar la confianza de Rubén y la seguridad de sus hijos? ¿Podrá sobrellevar el peso de la culpa? No te pierdas los próximos episodios de Eres Mi Bien.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES, inmediatamente después de “Yo Soy”!