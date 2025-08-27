En Eres Mi Bien, Rubén llega al hospital completamente alterado, exigiendo ver a su hija. La tensión aumenta cuando aparecen Mauricio y Valeria, quienes intentan hablar con la doctora para conocer el estado de la menor.

Apenas los ve, Rubén estalla: “Hasta que por fin te dignaste a venir. ¿Ese era tu plan? ¿Abandonar a tu hija e irte con tu amante?”.

Mientras Mauricio intenta calmarlo, Rubén, cegado por la desesperación, le responde que no se meta, pues su hija “se está muriendo”. Mirando a Valeria, la acusa de haber cambiado y asegura que Mauricio le está lavando el cerebro.

La discusión sube de tono cuando Valeria, harta, lo enfrenta: “¿Qué te pasa, Rubén? Cálmate, mi hija no se está muriendo”. Rubén la tilda de “bruja” y vuelve a encarar a Mauricio, reprochándole su presencia y recordándole la mentira del supuesto viaje. Sin embargo, Valeria lo frena: “Yo misma le pedí a Mauricio que me acompañe”.

Justo cuando la tensión parecía romper cualquier límite, la doctora interrumpe y los llama para que vean a la niña, dejando la discusión en suspenso.

¿Podrá Rubén controlar sus emociones frente a la enfermedad de su hija? ¿Lograrán Valeria y Mauricio hacerle frente a sus acusaciones? No te pierdas los próximos episodios de Eres Mi Bien.

