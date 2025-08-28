En Eres Mi Bien, Rubén busca a Sebastián decidido a dejar las cosas claras. Con un tono firme, le recrimina que casi mata a Fiorella, mientras que el joven se muestra arrepentido y sentimental, asegurando que debió cuidarla mejor y que se siente devastado por lo ocurrido.“Fiore es todo lo que nunca tuve en la vida, crecí sin amor ni cariño”, confiesa Sebastián entre lágrimas.

Lejos de conmoverse por completo, Rubén lo reta preguntándole qué es lo que realmente quiere de su hija. Sebastián responde con el corazón: “Ella lo es todo para mí, me importa de verdad”.

Aunque Rubén reconoce que entiende lo que es enamorarse profundamente, no baja la guardia y lo advierte con dureza: “Lo que tú le hagas a Fiorella, te lo haré yo a ti”.

¿Podrá Sebastián demostrar que su arrepentimiento es sincero? ¿O Rubén tendrá razón en desconfiar de él? No te pierdas todo lo que sucederá en Eres Mi Bien.

