La historia de Eres Mi Bien se tornó más intensa cuando Valeria recibe la llamada de emergencia sobre el accidente de Fiorella. Ella no duda en pedir ayuda a Mauricio, quien la acompaña al hospital.

Allí, la situación se complica aún más con la llegada de Rubén, que estalla en reproches contra Valeria: “Ese era tu plan, abandonar a tu hija e irte con tu amante?”. La tensión aumenta, y mientras Mauricio intenta calmarlo, Rubén acusa a Valeria de no ser la misma y de haber cambiado desde que está con Mauricio.

Por otro lado, Emerson sufre por una carta anónima que lo atormenta con la idea de una supuesta infidelidad de Meche. Aunque intenta confrontarla, una llamada de Valeria sobre el accidente interrumpe todo. La situación estalla cuando Meche enfrenta a Roxana, furiosa por haber dejado a Fiorella sin supervisión. La acusa de ser irresponsable, mientras Roxana, entre nervios y culpa, admite que tenía el celular en vibrador y no escuchó las llamadas.

Tras el alta de Fiorella, Rubén no tarda en recriminarle a Valeria sus decisiones. Entre lágrimas, ella se culpa llamándose “mala madre”, mientras él le advierte que sus hijos ya no están seguros con ella. Más adelante, Fiorella insiste en visitar a Sebas, quien arrepentido le pide perdón, aunque luego revela su verdadera faceta al burlarse de ella cuando está con sus amigos.

La tensión continúa en otras historias: Ricardo descubre que Claudia difundió rumores sobre él, y al confrontarla con gracia, termina besándola tras aceptar que ambos sienten algo. Emerson, aún atormentado, busca apoyo en Rubén, y la misteriosa Lucía aprovecha para influenciarlo en secreto. Finalmente, un beso entre Valeria y Mauricio es visto a la distancia por la madre de él, quien no aprueba en absoluto que ambos retomen su relación.

¿Podrá Valeria recuperar la confianza de Rubén tras el accidente de Fiorella? ¿Hasta dónde llegarán los planes ocultos de Claudia y Lucía? ¿Se consolidará el amor entre Valeria y Mauricio pese a todos los obstáculos? No te pierdas lo que viene en Eres Mi Bien, de lunes a viernes por Latina.

En paralelo, Lucía, convencida de que Foncho la engaña, decidió seguir una pista: una dirección hallada en el pantalón del hombre. Al llegar, se encontró con Meche, a quien confundió con la supuesta amante.

Finalmente, Fiorella y Alan tomaron una decisión difícil: alejarse indefinidamente. La tensión entre ellos por el tema de Sebastián se volvió insostenible. Fiorella se hartó de que él no pudiera dejar el pasado atrás, mientras que Alan terminó asegurando que ella algún día se daría cuenta de quién es realmente Sebastián… pero para entonces ya podría ser tarde.

¿Podrá Valeria seguir adelante con Mauricio tras el accidente de su hija? ¿Logrará Rubén controlar sus impulsos? ¿Qué pasará cuando se descubran todas las mentiras de este episodio? No te pierdas los próximos capítulos de Eres Mi Bien para saber cómo continúa esta historia cargada de emociones.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES, inmediatamente después de “Yo Soy”!

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR