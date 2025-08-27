En Eres Mi Bien, la tranquilidad y el disfrute de Roxana y Foncho se ve interrumpida por el grito feroz de Meche, quien llama a su hermana llena de furia. Roxana, asustada, le dice a Foncho que se encargará y rápidamente se cubre con la sábana antes de abrir la puerta.

Meche irrumpe indignada y le cuenta lo sucedido con Fiorella y como se encontraba en el hospital. Al inicio, Roxana no le cree, pero al notar la seriedad de la situación, le pide a Foncho que se vaya. Nervioso y al enterarse que se trata de la hija de Valeria, intenta llamar a Mauricio para saber qué pasa, pero ambas lo echan del cuarto y termina saliendo apresurado en calzoncillos, recogiendo su ropa en el camino.

La tensión entre hermanas se intensifica cuando Meche, llena de rabia, le reclama que no solo había dejado a Fiorella sola, sino que tampoco le respondía el teléfono a Valeria.

Roxana, culpable y preocupada, intenta justificarse diciendo que tenía el celular en vibrador, pero Meche no cede y le responde duramente: “Eres irresponsable, Valeria solo te pidió una cosa y no pudiste hacerlo. Ruega porque Fiorella esté bien, porque si algo le pasa, no sé cómo podrás vivir con tu conciencia”.

¿Podrá Roxana enmendar el error que cometió con su sobrina? ¿Cómo afectará este descuido la relación entre hermanas? No te pierdas los próximos capítulos de Eres Mi Bien.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES, inmediatamente después de “Yo Soy”!