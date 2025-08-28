En Eres Mi Bien, Mauricio y Valeria reúnen a sus hijos para contarles que mantienen una relación. La reacción no tarda en llegar: Fiorella se emociona al ver a su madre avanzar y le confiesa lo feliz que está de que Mauricio haya llegado a su vida en el mejor momento, mientras que Miranda no puede ocultar su entusiasmo al escuchar lo ilusionado y enamorado que se muestra su padre al hablar de Valeria.

La alegría de las hijas contrasta con el silencio de Toñito, quien no parece compartir el mismo entusiasmo que sus hermanas. A pesar de la emoción en la familia, su incomodidad marca un contraste que deja a todos atentos a lo que pueda pasar.

¿Logrará Toñito aceptar la relación de su madre con Mauricio? ¿O este nuevo capítulo traerá más conflictos de los que esperan? No te pierdas lo que ocurrirá en Eres Mi Bien.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES, inmediatamente después de “Yo Soy”!