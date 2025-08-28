En Eres Mi Bien, Fiorella le pidió a Alan que la comprenda y la apoye como amigo, asegurándole que ambos se necesitan y que están profundamente enamorados de la vida que han compartido desde niños. Al verla tan sentida, Alan terminó aceptando y ella, emocionada, lo abrazó con gratitud por entenderla.

Sin embargo, Alan no pudo evitar expresar sus dudas y le dijo: “No entiendo qué le ves a ese tipo, si es su quinta, su carro… pero tú no eres de fijarte en esas cosas”. Ante ese comentario, Fiorella, algo cansada de la situación, le pidió que pare. Alan reflexionó y se corrigió: “Tienes razón, ya no haré eso. Debo admitir que ya perdí”.

Con dulzura, Fiorella le sonrió y le aseguró: “Nunca perderás mi amistad”. Finalmente, ambos dejaron atrás sus diferencias y se reconciliaron, recordando el lazo especial que los une desde la niñez.

¿Será esta reconciliación el inicio de una nueva etapa para ellos? ¿Qué pasará con los sentimientos que aún existen en medio de esta amistad? No te pierdas más en Eres Mi Bien.

No te pierdas los próximos capítulos de Eres Mi Bien para ver cómo esta tensa situación se desarrolla.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES, inmediatamente después de “Yo Soy”!