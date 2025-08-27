En Eres Mi Bien, los problemas siguen creciendo y los malentendidos comienzan a envolver a cada personaje. Foncho confronta a Lucía por su comportamiento, pero ella se justifica diciendo que solo lo hace por preocupación.

Sin embargo, en silencio espera que su plan haya funcionado y que Emerson haya leído la carta. Todo indica que sí, pues Emerson no logra encontrar paz, atormentado por la idea de quién podría ser el amante de su esposa Meche.

Mientras tanto, Rubén recibe una dura noticia por parte de Valeria: el accidente de Fiorella. Todo ocurre tras una llamada que Valeria le hace mientras Mauricio la lleva al hospital. Sin embargo, cuando llegan al lugar, Rubén ya estaba allí y explota al verlos juntos, acusando a Valeria de haber llegado tarde por estar con su “amante”. Con rabia le recrimina: “¿Ese era tu plan? ¿Abandonar a tu hija para irte con tu amante?”.

En medio del caos, la tensión se transforma en alivio cuando, dentro de la habitación del hospital, Fiorella finalmente despierta, aunque desorientada y confundida tras el accidente.

¿Qué pasará ahora que Emerson sospecha de Meche? ¿Logrará Valeria aclarar la situación con Rubén? ¿Cómo reaccionará Fiorella al conocer todo lo que ocurrió? No te pierdas lo que viene en Eres Mi Bien.

¿Cuándo se estrena “Eres mi bien” por Latina Televisión?

“Eres mi bien”, la nueva novela familiar de Latina Televisión, se estrena este LUNES 18 DE AGOSTO con un elenco DE LUJO.

¿Quiénes son los actores CONFIRMADOS para “Eres mi bien”, la nueva novela de Latina Televisión?

Mónica Sánchez como Valeria

David Villanueva como Mauricio

Paul Martin como Rubén

Teddy Guzmán como Rebeca

Nathalia Vargas como Francisca

Roberto Moll como Vicente

Pierina Carcelén como Claudia

César Ritter como Foncho

Natalia Salas como Meche

Claudio Calmet como Emerson

Fiorella Luna como Roxana

Valeria Ríos como Fiorella

Claudio Rubio como Toño

Valeria Conroy como Cayetana

Diego Villarán como Alan

Leandro Hernández como David

Diana Quijano como Leticia

Stefano Meier como Ricardo

Martina Peñaloza como Miranda

Fiorella Pennano como Lucía

