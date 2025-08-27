En Eres Mi Bien, Emerson se mostró sumamente preocupado tras recibir una carta de remitente desconocido en la que se asegura que Meche lo está engañando con otro hombre. Nervioso y alterado, mira a su alrededor tratando de descubrir quién pudo haber enviado el mensaje.

En ese momento aparece Meche, quien nota la actitud de Emerson y le pregunta qué sucede. Desbordado por los nervios, él se arma de valor para pedirle total sinceridad y enfrentarla con la duda, pero justo cuando está a punto de hacerlo, Meche recibe una llamada de Valeria.

Con voz alterada, Valeria le cuenta lo que pasó con Fiorella. Al inicio Meche se niega a creerlo porque asegura que dejó a su hermana con ella, pero tras procesar la situación, muy preocupada, decide hablar con Roxana y se marcha alterada, dejando a Emerson con las palabras en la garganta y ahora, muy preocupado por la hija de Valeria y mejor amigo de su hijo.

¿Descubrirá Emerson la verdad sobre Meche? ¿Qué pasará ahora con Fiorella y cómo cambiará esto a los personajes? No te pierdas Eres Mi Bien para conocer cada detalle.

