Ricardo no se iría de la oficina de Claudia hasta que le diera una respuesta sobre por qué está difundiendo un rumor falso en la oficina. “No, ¿no será que yo te gusto a ti?”, contraatacó la mujer.

“Espérate, yo te pregunté primero. Claudia, ¿te gusto o no? Porque eso de estar esparciendo rumores sobre mi sexualidad…”, recalcó Ricardo. “Lo voy a admitir: sí, me pareces un hombre atractivo, ¿y?”, confesó ella. “Y a mí me pareces una mujer súper guapa”, respondió él.

La tensión rápidamente incrementó en la oficina y ambos se unieron en un apasionado beso.

No te pierdas los próximos capítulos de Eres Mi Bien para ver cómo esta tensa situación se desarrolla.

