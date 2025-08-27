Ricardo entró a la oficina de su jefa Claudia con una pregunta clara en mente: “¿Tú sabes por qué la gente de la oficina cree que soy gay?”. La mujer se hizo la sorprendida de inmediato: “¿Gay? No, no sé qué puede haber dado esa impresión”.

Pero ella no contaba con que su compañera la delatara. “Qué raro, porque a mí Alicia me dijo que tú se lo dijiste. ¿Por qué haces eso Claudia? ¿por qué dices que soy gay?”, volvió a cuestionar Ricardo. “Debe ser por tu forma de vestir, así sofisticada”, se excusó la mujer.

“O sea, porque me visto bien ¿soy gay? ¿No será que quieres espantar a Alicia? ¿Es eso, Claudia? ¿Yo te gusto?”, cuestionó directamente el joven, dejando SIN PALABRAS a Claudia.

