En Eres Mi Bien, Valeria y Rubén aceptaron un “tratado de paz” por el bienestar de Toñito, comprometiéndose a llevar la consulta con la psicóloga de forma tranquila. Sin embargo, el ejercicio con la pelotita (que debía pasar de mano en mano para dar la palabra) desató todos los resentimientos.

Rubén inició diciendo que se partía el lomo trabajando y que ella no lo valoraba. Molesta, Valeria pidió la pelotita para responder que él apenas llevaba dos días esforzándose, mientras que ella lo había hecho por veinte años, Rubén la interrumpió y pidió la pelotita en un desesperado intento por defenderse, ella se lo entregó agresivamente.

La tensión subió cuando mencionó el cambio de cerradura y hasta el tema de Mauricio. Valeria no se quedó callada y le recalcó que podía salir con quien quisiera porque ya estaban separados, y que debía meterse eso en la cabeza.

Entre forcejeos por la pelotita, Rubén perdió el control, arrojó los peluches y herramientas de la psicóloga y abandonó la sesión, mientras Valeria lo despidió calificando su actitud de “adolescente” y la psicóloga solo suspiraba cansinamente.

¿Podrán Valeria y Rubén llegar a un verdadero acuerdo por el bien de Toñito? ¿O sus diferencias seguirán creciendo cada vez más? Descúbrelo en Eres Mi Bien.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES, inmediatamente después de “Yo Soy”!