En Eres Mi Bien se vivió un momento de gran intensidad cuando Valeria se separó de Mauricio diciéndole con dolor que “no debieron hacer eso”.

Sin embargo, él insistió en darle una oportunidad a su historia y, tras un tierno debate, Valeria terminó por convencerse de que merecían intentarlo.

Mauricio no pudo ocultar su felicidad, aunque puso una condición: que su relación vaya “poco a poco” y que, por ahora, permanezca como un secreto, ya que sus familias aún no están preparadas para verlos juntos.

Finalmente, ambos sellaron la decisión con sonrisas, juegos y bromas cariñosas en voz baja para no ser descubiertos.

¿Podrán mantener su relación oculta sin que sus familias lo descubran? ¿O este secreto terminará trayendo más problemas de los que esperan? Descúbrelo en Eres Mi Bien.

