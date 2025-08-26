En Eres Mi Bien, Valeria está cada vez más enamorada de Mauricio, por lo que decide dar un paso arriesgado: mentirle a todos para poder escaparse con él. El deseo de pasar tiempo a solas se apodera de ella, y decide abandonar la rutina para disfrutar de una tarde y noche romántica lejos de la ciudad, algo que no había planeado hacer antes.

Él la lleva a su casa, donde pasan la tarde de manera relajada, cocinando juntos, conociendo cada rincón y disfrutando incluso de la piscina. En esos momentos, ambos se sienten más cerca que nunca, mientras todo parece perfecto.

¿Qué harán los demás personajes cuando descubran el engaño de Valeria? ¿Se enterará Rubén de la verdad? No te pierdas Eres Mi Bien para conocer todos los giros y secretos que están por venir.

Todos los capítulos de "Eres mi bien" están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe

El REACT EN VIVO de "Eres mi bien" con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES, inmediatamente después de "Yo Soy"