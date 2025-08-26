En Eres Mi Bien, Valeria ha decidido seguir sus sentimientos y escapar con Mauricio para disfrutar de una tarde y noche juntos, lejos de las preocupaciones. Durante la tarde, uno de los momentos más románticos fue cuando ambos se metieron en la piscina: mientras Mauricio se sumergió en el agua, Valeria se relajó tomando vino y disfrutando de la calma y la compañía del hombre por el que cada vez tiene más emociones.

Sin embargo, cuando todo parecía ir perfecto, Valeria recibió una llamada inesperada: era Rubén, quien la buscaba. Al ser preguntada sobre su ubicación, Valeria improvisó rápidamente: “Me vine de emergencia porque mi tía Lalila se puso mal”, dijo, inventando una excusa para justificar su ausencia. A pesar de las dudas de Rubén, que intentó hablar con la tía, Valeria continuó con la mentira, asegurando que Latila estaba tan mal que no podía comunicarse con nadie.

¿Qué hará Rubén al descubrir que Valeria no está donde dijo estar? ¿Logrará mantener su secreto o la verdad saldrá a la luz? No te pierdas los próximos capítulos de Eres Mi Bien para ver cómo esta tensa situación se desarrolla.

