El episodio 07 de Eres Mi Bien estuvo cargado de emociones intensas, enfrentamientos y giros inesperados que dejaron a los televidentes al borde del asiento. Por un lado, Valeria y Mauricio vivieron uno de sus momentos más íntimos desde que comenzó su historia.

Sin embargo, ientras estaban en la habitación a punto de cerrar el día con una noche juntos, una llamada inesperada interrumpió todo: Fiorella había tenido un accidente. Este giro final pone en duda si el romance entre ambos podrá seguir creciendo o si la realidad los obligará a dar un paso atrás.

Mientras eso pasaba, Fiorella vivió una noche trágica. Salió a escondidas para encontrarse con Sebastián, quien, tras prometer llevarla a casa, comenzó a beber y aparentemente también consumió pastillas. Al regresar, perdió el control del auto en la carretera, provocando un choque que podría tener graves consecuencias para ambos.

En paralelo, Lucía, convencida de que Foncho la engaña, decidió seguir una pista: una dirección hallada en el pantalón del hombre. Al llegar, se encontró con Meche, a quien confundió con la supuesta amante.

Finalmente, Fiorella y Alan tomaron una decisión difícil: alejarse indefinidamente. La tensión entre ellos por el tema de Sebastián se volvió insostenible. Fiorella se hartó de que él no pudiera dejar el pasado atrás, mientras que Alan terminó asegurando que ella algún día se daría cuenta de quién es realmente Sebastián… pero para entonces ya podría ser tarde.

¿Podrá Valeria seguir adelante con Mauricio tras el accidente de su hija? ¿Logrará Rubén controlar sus impulsos? ¿Qué pasará cuando se descubran todas las mentiras de este episodio? No te pierdas los próximos capítulos de Eres Mi Bien para saber cómo continúa esta historia cargada de emociones.

