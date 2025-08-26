En Eres Mi Bien, Lucía decidió ir a la dirección que encontró en el pantalón de Foncho, pero grande fue su sorpresa al descubrir que pertenecía a Meche, a quien vio despidiéndose de su esposo Emerson.Intrigada, la siguió hasta un restaurante y la espió mientras trataba de ocultarse, incluso fingiendo leer una carta al revés.

Cuando finalmente fue descubierta, Lucía le pidió a Meche hablar y comenzó a lanzarle indirectas sobre la importancia de ser una buena persona, apoyarse entre mujeres y “no meterse con la mujer de otro, mucho menos estando casada, porque hay un Dios que todo lo ve”. Convencida de que Meche era la amante de Foncho, Lucía le habló con firmeza, sin saber que estaba completamente equivocada.

Para sorpresa de todos, Meche se mostró más que complacida con las palabras de Lucía y respondió con ironía que debería traer a su hermana para que también aprenda esas buenas costumbres. Nadie sospecha que esa hermana es nada menos que Roxana, la verdadera involucrada.

¿Descubrirá Lucía la verdad sobre Foncho y Roxana? ¿Hasta cuándo Meche disfrutará de la confusión? No te pierdas lo que viene en Eres Mi Bien.

