En Eres Mi Bien, Fiorella y Sebastián siguen consolidando su relación, disfrutando de salidas y conociéndose cada vez más. Aunque la joven no tenía el permiso de su madre, decidió hacer lo posible para salir con él, especialmente después de que él la llamara “enamorada” frente a sus amigos, lo que la hizo sentir aún más especial. Sebastián, que ya había hecho planes para llevarla de vuelta a su casa, la invitó a una fiesta.

Sin embargo, durante la fiesta, la situación se complicó. Aunque Sebastián se había comprometido a llevarla de vuelta, no dudó en tomar algunas copas, alegando que solo serían unas pocas.

Pero algo más sucedió: el joven también había ingerido pastillas que podrían haber alterado su estabilidad, y esto afectó su comportamiento. Al regresar a casa, Sebastián intentó adelantar a otros vehículos a gran velocidad en la carretera, lo que terminó en un trágico accidente.

¿Qué consecuencias traerá este accidente para Fiorella y Sebastián? ¿Cómo reaccionarán sus familias al descubrir lo sucedido? No te pierdas los próximos episodios de Eres Mi Bien para saber cómo se desarrollarán los eventos tras esta noche dramática.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES, inmediatamente después de “Yo Soy”!