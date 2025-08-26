El nuevo episodio de Eres Mi Bien llega con un giro inesperado en las historias de los personajes, donde el amor, los celos y el peligro se entrelazan con gran intensidad.

Claudia queda sorprendida por los halagos de su Ricardo, quien no oculta su admiración al decirle lo hermosa que está y que no puede quitarle los ojos de encima. Mientras tanto, el conflicto estalla nuevamente entre Valeria y Rubén, pues ella, cansada de sus escenas de celos, le deja en claro que ellos llevan mucho tiempo separados y que por lo tanto, puede estar con quien quiera. Rubén, lejos de aceptar la verdad, explota en una rabieta que solo aumenta la tensión entre ellos.

Por otro lado, el drama también alcanza a Alan y Fiorella. Alan insiste en que tarde o temprano ella se dará cuenta de que tenía razón y le pedirá perdón, convencido de que su relación con Sebastián es solo un capricho. Sin embargo, en la siguiente escena, la tensión se eleva al máximo: Fiorella, nerviosa en el coche, le pide a Sebastián que maneje con más calma, pero él conduce con vehemencia hasta que de pronto solo se escuchan las llantas derrapar y un fuerte choque.

¿Realmente Sebastián y Fiorella sufrieron un accidente? ¿Cuál será el destino de esta pareja? No te pierdas todo lo que viene en Eres Mi Bien.

¿Cuándo se estrena “Eres mi bien” por Latina Televisión?

“Eres mi bien”, la nueva novela familiar de Latina Televisión, se estrena este LUNES 18 DE AGOSTO con un elenco DE LUJO.

¿Quiénes son los actores CONFIRMADOS para “Eres mi bien”, la nueva novela de Latina Televisión?

Mónica Sánchez como Valeria

David Villanueva como Mauricio

Paul Martin como Rubén

Teddy Guzmán como Rebeca

Nathalia Vargas como Francisca

Roberto Moll como Vicente

Pierina Carcelén como Claudia

César Ritter como Foncho

Natalia Salas como Meche

Claudio Calmet como Emerson

Fiorella Luna como Roxana

