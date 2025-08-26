En Eres Mi Bien, Ali sorprendió a Claudia con unas chocotejas y le confesó emocionada que quería invitar a salir a Ricardo porque le parecía muy guapo. Sin embargo, Claudia, con aire de misterio y sorpresa, le respondió totalmente segura: “Es gay”.

Desconcertada, Ali se mostró sumamente sorprendida y Claudia insistió diciendo que la forma en la que él vestía lo delataba e incluso inventó que lo había escuchado hablando de manera cariñosa con un amigo. Antes de despedirse, le pidió que no contara nada y que actuara como si no supiera.

Impactada, Ali aceptó guardar silencio y agradeció el dato mientras le entregaba las chocotejas. Tras quedarse sola, Claudia no pudo evitar sonreír satisfecha por haber logrado alejar a su compañera de Ricardo con su mentira.

¿Hasta dónde está dispuesta Claudia a llegar para manipular la situación? ¿Qué pasará cuando Ricardo descubra lo que se anda diciendo sobre él? No te pierdas lo que viene en Eres Mi Bien.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES, inmediatamente después de “Yo Soy”!