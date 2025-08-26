En Eres Mi Bien, la relación de Alan y Fiorella volvió a tambalear tras un nuevo enfrentamiento. Luego de que Alan se acercara a Valeria preocupado por lo ocurrido con Sebastián.

Fiorella no pudo contenerse y le reclamó duramente: pensaba que él ya había superado ese tema, pero descubrió que no era así. Alan le respondió que no podía cerrarlo porque lo inquietaba demasiado.

Cansada de la situación, Fiorella le dijo que lo mejor era tomarse un tiempo hasta que los sentimientos de Alan hacia ella se enfríen. La respuesta desató aún más la molestia de Alan y también lo dejó descolocado.

Fiorella le exigió que dejara de impedirle tomar sus propias decisiones. Él, enfadado, terminó diciéndole que hiciera lo que quisiera, pero advirtió que algún día ella se daría cuenta de la verdadera naturaleza de Sebas y volvería a pedirle perdón.

¿Será este realmente el final de la relación entre Alan y Fiorella? ¿O el tiempo les dará una nueva oportunidad para reencontrarse? No te lo pierdas en Eres Mi Bien.

