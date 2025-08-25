En el último episodio de Eres mi Bien, Valeria había decidido terminar cualquier tipo de acercamiento con Mauricio debido a sus propios miedos y creencias de que no era lo correcto. Sin embargo, a pesar de esa decisión, ninguno de los dos ha podido dejar de pensar en el otro. Tras una noche de reflexión, Mauricio decide ir al restaurante de Valeria para aclarar las cosas.

A pesar de que ambos querían hablar, las palabras no llegaron. En lugar de eso, Mauricio se acercó lentamente, la tomó de las manos y, mientras ella comenzaba a llorar, el ambiente se llenó de una tensión palpable. De repente, él la besó. Al principio, Valeria no respondió, pero tras unos segundos, se rindió a la emoción, la abrazó y correspondió el beso con la misma pasión.

¿Será este el comienzo de una nueva relación entre ellos? ¿Qué significará este beso para su futuro juntos? ¡No te pierdas la continuación en Eres mi Bien!

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES, inmediatamente después de “Yo Soy”!