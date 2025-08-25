En Eres Mi Bien, Valeria compartió un tenso momento en la mesa junto a sus hijos, quienes rápidamente notaron que su madre estaba completamente desconectada y perdida en sus pensamientos. Cuando le preguntaron si se encontraba bien, ella respondió con un simple “sí”, aunque sus gestos y distracciones mostraban lo contrario.

La situación se volvió más evidente cuando Fiorella, intentando probar su atención, le dijo en tono desafiante: “¿Y si me rapo y me tatúo la cara?”. Para sorpresa de ambos hermanos, Valeria respondió automáticamente con un “sí”, dejando claro que no estaba realmente escuchando. Fue en ese instante que los chicos se dieron cuenta de que su madre andaba “en otro mundo”.

Al llamarle la atención (y en consecuencia, también asustarla), Valeria salió por un momento de su ensimismamiento y volvió a insistir en que todo estaba bien, pero sus hijos no quedaron convencidos y la miraron con gran preocupación.

¿Qué pensamientos atormentan a Valeria? ¿Cuál es el verdadero motivo de su distracción? No te pierdas más de esta historia en Eres Mi Bien.

