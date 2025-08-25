En Eres Mi Bien, Fiorella ingresó a la habitación de su madre para preguntarle cómo se encontraba, pues después de la accidentada conversación en la mesa, se había quedado preocupada por el extraño comportamiento de Valeria y lo distraída que se encontraba.

Aunque Valeria se mostró cansada ante la insistencia, terminó confesando lo que realmente pasaba: le habló de su ruptura con Mauricio, del incidente en la escuela con Toñito y la llamada de la directora, además de la visita inesperada de la madre de Mauricio, quien incluso le ofreció dinero para que se apartara de su hijo.

Al escuchar esto, Fiorella no pudo evitar indignarse por la actitud de la mujer, pero también le hizo ver a su mamá que ella merece rehacer su vida y no debe cerrarse a la posibilidad de conocer a alguien que realmente valga la pena por problemas externos. Finalmente, ambas se abrazan sin imaginar que Toñito estaba escuchando y espiando todo.

¿Valeria se dará una nueva oportunidad en el amor? ¿Qué pasará ahora con la relación que mantiene con Mauricio y los conflictos que la rodean? No te pierdas lo que sucederá en Eres Mi Bien.

