En el último capítulo de Eres mi Bien, Rubén está decidido a enmendar sus errores y recuperar el amor de Valeria. Después de años de irresponsabilidad, decide buscar trabajo de forma honesta, algo que nunca pensó hacer antes. “Me estoy rompiendo el lomo por la familia”, le dice a Valeria, visiblemente cansado después de su primer día de trabajo como cargador.

Valeria, sin mucho ánimo, responde: “Igual que yo durante los últimos 20 años y nadie me hace un monumento”, dejando claro que sus esfuerzos ya no le impresionan. Sin embargo, Rubén no se da por vencido. Saca un sobre de su bolsillo y le entrega su sueldo del día, en un intento de mostrarle que está dispuesto a hacer lo necesario por ella y por la familia.

A pesar de su esfuerzo, Valeria le deja en claro que no tiene interés en regresar con él. ¿Será este un punto de inflexión en su relación? ¿Logrará Rubén demostrar que puede ser el hombre que Valeria siempre necesitó? ¡No te pierdas el próximo episodio de Eres mi Bien!

