El capítulo de esta noche de Eres Mi Bien estuvo cargado de emociones, secretos y situaciones que cambiaron el rumbo de varios personajes.

David le mintió a su madre Meche para acompañar a Francisca en su audición, donde, pese al trato brusco del director, ambos celebraron con alegría y complicidad, convencidos de que el papel sería suyo. Más tarde, David sorprendió a Francisca con un nuevo amuleto tras perder el anterior, lo que dio pie a un dulce momento que terminó en un beso en la mejilla.

En paralelo, Valeria se mostró ausente frente a sus hijos, quienes notaron su desconexión con la realidad. Cuando Fiorella la enfrentó, Valeria abrió su corazón y le confesó la ruptura con Mauricio, la pelea de Toñito en el colegio e incluso la visita de la madre de Mauricio para ofrecerle dinero y alejarla de su hijo. Fiore la animó a rehacer su vida y no cerrarse al amor.

Por otro lado, los conflictos en casa de Foncho no cesaron. Su tensa relación con Lucía lo llevó a dejar en claro que entre ellos ya no quedaba nada, aunque ella intentó manipularlo con celos y reproches. Mientras tanto, en un giro más ligero, Meche descubrió a Rubén y su padre usando a escondidas la ducha de Emerson, desatando una escena llena de gritos y vergüenza.

El momento más esperado llegó cuando Mauricio visitó a Valeria para confesarle su amor. Ambos se tomaron de las manos y, entre lágrimas y sonrisas, se dejaron llevar por un apasionado beso que promete cambiarlo todo.

¿Será este el inicio de una nueva oportunidad para Valeria y Mauricio? ¿Logrará Francisca alcanzar su sueño en la actuación? No te pierdas lo que viene en Eres Mi Bien.

