En Eres Mi Bien, Francisca y David llegaron a la casa de Rebeca después de la audición, aún emocionados por lo vivido. Ambos entraron en silencio y entre susurros para no ser escuchados, pues David temía que la tía lo descubriera y lo acusara con sus padres.

Mientras conversaban, Francisca quiso guardar la figura de San Benito, el amuleto de su tía, pero al no encontrarlo comenzó a entrar en pánico y casi colapsa por la angustia.

En medio de su desesperación, David intentó tranquilizarla con gracia y le aseguró que “vendían amuletos iguales” y que él mismo se encargaría de comprarle uno para que nadie notara la diferencia.

La joven, aliviada y agradecida, le sonrió con ternura. Sin embargo, lo que comenzó como un gesto de apoyo terminó convirtiéndose en un instante lleno de miradas y sonrisas nerviosas entre ambos. En ese momento, David no dudó en confesarle que “haría cualquier cosa y siempre estaría feliz de ayudarle”, dejando a Francisca conmovida.

¿Podrá Francisca recuperar el amuleto de su tía? ¿Será este el inicio de un nuevo sentimiento entre ella y David? Descúbrelo en los próximos capítulos de Eres Mi Bien.

