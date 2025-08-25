En Eres Mi Bien, Francisca finalmente pasó a la audición y se entregó con furor y energía a su interpretación. Mientras ella actuaba, David la apoyaba desde el fondo con motivación constante e incluso le sumó efectos especiales para hacer más vistosa su presentación.

Sin embargo, todo se vio interrumpido cuando el director la cortó abruptamente, la despidió con un tono agresivo, se refirió a ella de manera equivocada e incluso la despreció.

Lejos de notar la actitud del director, Francisca y David se dejaron llevar por la emoción una vez que quedaron solos en el lugar. Entre risas, abrazos y vitoreos, celebraron confiados en que el papel ya estaba asegurado para ella, sin imaginar lo que realmente había ocurrido.

¿Será que Francisca logrará conseguir el papel que tanto desea? ¿Cómo reaccionará al descubrir lo que en verdad piensa el director? No te pierdas lo que sucederá en Eres Mi Bien.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES, inmediatamente después de “Yo Soy”!

