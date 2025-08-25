En el último episodio de Eres mi Bien, Fiorella toma una decisión importante: quiere recuperar la amistad de Alan, quien quedó profundamente afectado después de que ella lo rechazara tras su declaración de amor. Después de días sin hablarse, Fiorella se presenta en la casa de Alan, dispuesta a hablar sobre lo sucedido. “No quiero que estemos así”, le dice con sinceridad.

Alan, aún molesto, le responde: “Tú te alejaste de mí por alguien que no vale la pena”. Luego, cuestiona su confianza: “¿Qué tanto le crees? ¿Tú sabes lo que estaba haciendo anoche?”.

Aunque las tensiones están presentes, finalmente Alan le pide que “no se ilusione muy rápido”, sugiriendo que las cosas no pueden repararse de inmediato. Sin embargo, después de esta conversación, ambos deciden ver una película juntos, dejando abierta la puerta para un posible acercamiento.

¿Será este el comienzo de la reconciliación entre ellos? ¿Logrará Fiorella recuperar la amistad que tanto valora? ¡No te pierdas el desenlace en Eres mi Bien!

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES, inmediatamente después de “Yo Soy”!