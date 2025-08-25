La historia de Eres Mi Bien llega con todo para iniciar la semana, cargada de comedia, drama y romance, con nuestros personajes e historias favoritas. En este capítulo, Alan enfrenta a Sebastián por Fiorella, pues su afán de protegerla y los sentimientos que mantiene por ella lo llevan a hablar cara a cara con su nueva pareja. Sin embargo, Sebastián no se tomará nada bien sus palabras ni su presencia.

Mientras tanto, Rubén continúa con sus constantes intentos por reconquistar a Valeria, aunque ella no hace más que rechazarlo una y otra vez. Pero no todo es desencuentro, pues el amor vuelve a encenderse entre Valeria y Mauricio, quienes, a pesar de lo dicho, no logran olvidarse mutuamente.

Y como si fuera poco, la sorpresa llega con Foncho, que se ve envuelto en un inesperado interés hacia Roxana. La tensión entre ambos empieza a transformarse en algo más, y todo indica que el sentimiento podría ser mutuo.

¿Podrá Alan hacer que Fiorella vea sus verdaderas intenciones? ¿Volverán Valeria y Mauricio a entregarse a lo que sienten? ¿Foncho y Roxana se dejarán llevar por este inesperado romance? No te pierdas lo que ocurrirá en el próximo capítulo de Eres Mi Bien.

¿Cuándo se estrena “Eres mi bien” por Latina Televisión?

“Eres mi bien”, la nueva novela familiar de Latina Televisión, se estrena este LUNES 18 DE AGOSTO con un elenco DE LUJO.

¿Quiénes son los actores CONFIRMADOS para “Eres mi bien”, la nueva novela de Latina Televisión?

Mónica Sánchez como Valeria

David Villanueva como Mauricio

Paul Martin como Rubén

Teddy Guzmán como Rebeca

Nathalia Vargas como Francisca

Roberto Moll como Vicente

Pierina Carcelén como Claudia

César Ritter como Foncho

Natalia Salas como Meche

Claudio Calmet como Emerson

Fiorella Luna como Roxana

Valeria Ríos como Fiorella

Claudio Rubio como Toño

Valeria Conroy como Cayetana

Diego Villarán como Alan

Leandro Hernández como David

Diana Quijano como Leticia

Stefano Meier como Ricardo

Martina Peñaloza como Miranda

Fiorella Pennano como Lucía

