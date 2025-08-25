En el último episodio de Eres mi Bien, Alan no pudo quedarse callado ante la nueva relación entre Fiorella y Sebastián. Luego de que ella rechazara su declaración de amor, Alan descubre que ella comienza a salir con Sebastián, lo que lo lleva a tomar una drástica decisión: enfrentar a su compañero de clase.

En un arranque de frustración, Alan se acerca al carro de Sebastián, lo apaga y le exige: “Aléjate de Fiorella”. Sebastián, lejos de amedrentarse, baja del carro y responde con firmeza: “Ella está saliendo conmigo, a mí no me importa si tú confías en mí o no, ella está conmigo. Aprende a perder, ten dignidad”. Antes de irse, Sebastián le lanza un último insulto: “perdedor”.

¿Qué pasará entre los dos hombres que luchan por el mismo amor? ¿Será este el final de la amistad entre Alan y Sebastián? ¡No te pierdas la continuación en Eres mi Bien!

