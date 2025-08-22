En Eres mi Bien, Toñito se enfrentó a un momento difícil en el colegio. Tras enterarse de los rumores sobre su madre y Mauricio, sus compañeros comenzaron a burlarse y a decirle que su mamá era una interesada y que su papá, Rubén, no valía nada. “Me dijeron que mi mamá está saliendo con Mauricio y que mi papá es un inútil”, dijo el niño, visiblemente afectado.

La situación terminó en violencia cuando Toñito le dio un puñete en la cara a uno de ellos. En medio de esta tensión, surge una pregunta inevitable: ¿Cómo manejará Valeria la conducta de su hijo en Eres mi Bien?

Ya en casa y antes de dormir, Valeria decide conversar con él. El niño, arrepentido, le cuenta que se preocupó por su compañero después del golpe. “Yo te amo a ti y a tu hermana por encima de todo”, le responde su madre, reconociendo el gesto de disculpas. Aunque lo reprendió, Valeria también entendió el trasfondo emocional que motivó la reacción del niño.

¿Toñito logrará controlar sus emociones en el futuro? ¿Cómo seguirá afectando la relación entre Valeria, Mauricio y Rubén a los niños? No te pierdas los próximos episodios de Eres mi Bien.

