El episodio 05 de Eres mi Bien estuvo lleno de emociones intensas, decisiones dolorosas y relaciones que comienzan a cambiar de rumbo. Las historias de los personajes se entrelazan cada vez más, y cada acción tiene consecuencias que ya empiezan a sentirse.

Por un lado, Valeria decidió terminar su vínculo con Mauricio, luego de sentirse incómoda por el maltrato recibido por parte de su madre, Leticia. Aunque él se disculpó sinceramente —“Me siento culpable, mi madre está arrepentida”—, Valeria fue firme: “Es mejor que lo dejemos ahí”.

En otra escena muy comentada, Lucía reapareció en la vida de Foncho tras ser asaltada y perderlo todo. Aunque él no quería que se quedara en su casa, terminó accediendo con la condición de que durmieran en espacios separados. Sin embargo, a la mañana siguiente, Foncho despertó abrazado por Lucía, quien se metió en su cama durante la noche.

Pero sin duda, uno de los momentos más impactantes del capítulo fue protagonizado por los más jóvenes: Fiorella y Sebastián se besaron… y Alan los vio. Aunque la joven ya venía tomando distancia de su amigo.

Finalmente, Toñito tuvo que enfrentar las consecuencias de golpear a un compañero que se burló de su madre. Aunque mostró arrepentimiento, fue reprendido por Valeria, quien también valoró su capacidad para disculparse: “Yo te amo a ti y a tu hermana por encima de todo”, le dijo con ternura.

