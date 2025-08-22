En Eres mi Bien, la relación entre Valeria y Mauricio dio un giro doloroso. Lo que comenzó como una amistad especial, cargada de complicidad y momentos íntimos, empezó a fracturarse tras el desagradable encuentro con Leticia, la madre de Mauricio, quien maltrató a Valeria sin justificación.

La mujer, incómoda por la situación, decidió tomar distancia y dar por cerrado ese vínculo que apenas comenzaba. Así, otro lazo emocional se rompe en Eres mi Bien.

En una conversación tensa, sentados en los asientos delanteros del auto, Mauricio intentó enmendar las cosas: “Me siento culpable, mi madre está arrepentida”, dijo con sinceridad. Pero Valeria, con claridad y firmeza, no dejó espacio para ilusiones: “Yo sé que en este corto tiempo hemos vivido cosas maravillosas, pero también sé cuándo es necesario dar al costado”.

Tras una pausa cargada de emociones, concluyó: “Es mejor que lo dejemos ahí”. Sus palabras marcaron el fin de lo que pudo ser, poniendo a prueba la madurez emocional de ambos.

¿Fue demasiado pronto para terminar lo que recién empezaba? ¿Podrá Mauricio reconquistar la confianza de Valeria? No te pierdas los próximos episodios de Eres mi Bien.

¿Cuándo y a qué hora ver “Ponte en la cola” con Micheille Soifer y Ricardo Rondón?

“Ponte en la cola” se transmite de lunes a viernes a las 2 p.m. por Latina Televisión.

¿Dónde ver “Ponte en la cola” COMPLETO y vía YouTube?

El programa conducido por Micheille Soifer y Ricardo Rondón se puede ver EN VIVO por la señal de Latina.pe Y, posteriormente, puedes disfrutar de los MEJORES MOMENTOS vía YouTube y el PROGRAMA COMPLETO por la web de Latina.pe.

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR