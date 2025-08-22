En Eres mi Bien, Lucía regresó inesperadamente a la casa de Foncho luego de haber sido víctima de un robo que le dejó sin pertenencias, incluida su valiosa cámara fotográfica. Aunque él no estaba muy convencido de dejarla quedarse, terminó accediendo con una condición clara: cada uno debía dormir por su lado. Sin embargo, lo que ocurrió esa noche cambió el rumbo de las cosas y dejó a Foncho completamente desconcertado. ¿Fue una jugada inocente o algo más en Eres mi Bien?

A la mañana siguiente, Foncho despertó sorprendido al sentir que alguien lo abrazaba. Al abrir los ojos, vio a Lucía a su lado, durmiendo profundamente. “¿Qué haces en mi cuarto y en mi cama?”, preguntó él, molesto. Ella, sin perder la calma, respondió con cierta picardía: “Ayer tenía frío, así que me metí inocente en esta cama”.

Pero él no dudó en poner límites y dejarle claro que las cosas ya no eran como antes: “Nuestra relación ya terminó”, le dijo firme, dejando en el aire una tensión difícil de ignorar.

¿Fue solo una noche de necesidad o Lucía está buscando recuperar lo que perdió? ¿Foncho logrará mantenerse firme en su decisión? Descúbrelo en los próximos capítulos de Eres mi Bien.

