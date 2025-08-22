En Eres mi Bien, la amistad entre Fiorella y Alan parece haber llegado a su fin. Luego de que él confesara lo que siente por ella, la joven ha empezado a distanciarse. Lo que antes era una conexión cercana y de confianza, ahora se ha convertido en frialdad.

Y es que Fiorella está enamorada de Sebastián, con quien está empezando a tener algo más que una simple amistad. En este contexto de emociones cruzadas, se va desdibujando lo que los unía. ¿Será este el punto de quiebre definitivo en Eres mi Bien?

Este nuevo episodio mostró una escena significativa: cuando ambos se alistaban para ir a la universidad, Fiorella eligió un camino distinto al de su amigo. Alan, intentando mantener el contacto, le dijo: “¿Segura que no quieres que te jale? Con ese traficazo no vas a llegar en media hora”. Pero la joven, sin mirarlo demasiado, respondió con frialdad: “Alan, no te preocupes, yo voy a llegar”, y se fue por su cuenta.

Así, poco a poco, va dejando atrás una relación que alguna vez fue cercana y sincera. La tensión entre ellos deja claro que “Eres mi Bien” está tomando un giro inesperado para los personajes jóvenes.

¿Podrán recuperar su amistad o los sentimientos arruinaron lo que había entre ellos? ¿Cómo tomará Alan la creciente relación entre Fiorella y Sebastián? No te pierdas lo que viene en los próximos episodios de Eres mi Bien.

