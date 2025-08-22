Eres mi Bien Capítulo 05 EN VIVO: Leticia quiere TENER CERCA a Vicente, ¿cómo lo logrará?
No te pierdas AQUÍ el nuevo capítulo de Eres Mi Bien.
En Eres Mi Bien, ayer se rompieron bastantes corazones, uno de ellos fue el de Alan que confirmó que Fiorella y Sebastián se besaron. Esto puso bastante triste al joven; sin embargo, su nueva amistad con Cayetana podría reconfortarlo.
Hoy se vivirán momentos impactantes cuando Valeria decida terminar toda comunicación con Mauricio debido a las intervenciones de Leticia, madre del hombre, quien parecía no aceptar la relación de su hijo.
Además de eso, la propia Leticia necesitará a una persona de confianza y parece que Vicente sería el hombre elegido, ¿nacerá en ellos algo más que una restricta relación laboral?
¿Cuándo se estrena “Eres mi bien” por Latina Televisión?
“Eres mi bien”, la nueva novela familiar de Latina Televisión, se estrena este LUNES 18 DE AGOSTO con un elenco DE LUJO.
¿Quiénes son los actores CONFIRMADOS para “Eres mi bien”, la nueva novela de Latina Televisión?
- Mónica Sánchez como Valeria
- David Villanueva como Mauricio
- Paul Martin como Rubén
- Teddy Guzmán como Rebeca
- Nathalia Vargas como Francisca
- Roberto Moll como Vicente
- Pierina Carcelén como Claudia
- César Ritter como Foncho
- Natalia Salas como Meche
- Claudio Calmet como Emerson
- Fiorella Luna como Roxana
- Valeria Ríos como Fiorella
- Claudio Rubio como Toño
- Valeria Conroy como Cayetana
- Diego Villarán como Alan
- Leandro Hernández como David
- Diana Quijano como Leticia
- Stefano Meier como Ricardo
- Martina Peñaloza como Miranda
- Fiorella Pennano como Lucía