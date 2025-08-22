En Eres Mi Bien, ayer se rompieron bastantes corazones, uno de ellos fue el de Alan que confirmó que Fiorella y Sebastián se besaron. Esto puso bastante triste al joven; sin embargo, su nueva amistad con Cayetana podría reconfortarlo.

Hoy se vivirán momentos impactantes cuando Valeria decida terminar toda comunicación con Mauricio debido a las intervenciones de Leticia, madre del hombre, quien parecía no aceptar la relación de su hijo.

Además de eso, la propia Leticia necesitará a una persona de confianza y parece que Vicente sería el hombre elegido, ¿nacerá en ellos algo más que una restricta relación laboral?

¿Cuándo se estrena “Eres mi bien” por Latina Televisión?

“Eres mi bien”, la nueva novela familiar de Latina Televisión, se estrena este LUNES 18 DE AGOSTO con un elenco DE LUJO.

¿Quiénes son los actores CONFIRMADOS para “Eres mi bien”, la nueva novela de Latina Televisión?

Mónica Sánchez como Valeria

David Villanueva como Mauricio

Paul Martin como Rubén

Teddy Guzmán como Rebeca

Nathalia Vargas como Francisca

Roberto Moll como Vicente

Pierina Carcelén como Claudia

César Ritter como Foncho

Natalia Salas como Meche

Claudio Calmet como Emerson

Fiorella Luna como Roxana

Valeria Ríos como Fiorella

Claudio Rubio como Toño

Valeria Conroy como Cayetana

Diego Villarán como Alan

Leandro Hernández como David

Diana Quijano como Leticia

Stefano Meier como Ricardo

Martina Peñaloza como Miranda

Fiorella Pennano como Lucía

