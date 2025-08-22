En Eres mi Bien, Claudia Martínez, una reconocida arquitecta con años de experiencia, trabaja junto a Ricardo Vega, su joven asistente, quien busca abrirse camino en el competitivo mundo laboral.

La admiración que ella siente por su talento y compromiso es evidente, pero en este capítulo surgió una cercanía inesperada que podría marcar un antes y un después. Entre planos y trasnoches, todo indica que no solo el trabajo está uniendo a esta dupla. Así lo dejó entrever una escena en la que, tras una larga noche, ambos despertaron juntos en el mismo mueble. ¿Está naciendo algo más entre estos personajes de Eres mi Bien?

“Nos quedamos dormidos”, dijo Claudia riendo, mientras miraba fijamente a los ojos de Ricardo. Ambos sonreían, semi echados, y ella ya le tomaba del brazo con naturalidad.

¿Estará Claudia cruzando una línea profesional con Ricardo? ¿Cómo afectará esto su dinámica de trabajo? ¿Es solo admiración o algo más profundo? No te pierdas los próximos episodios de Eres mi Bien.

¿Cuándo y a qué hora ver “Ponte en la cola” con Micheille Soifer y Ricardo Rondón?

“Ponte en la cola” se transmite de lunes a viernes a las 2 p.m. por Latina Televisión.

¿Dónde ver “Ponte en la cola” COMPLETO y vía YouTube?

El programa conducido por Micheille Soifer y Ricardo Rondón se puede ver EN VIVO por la señal de Latina.pe Y, posteriormente, puedes disfrutar de los MEJORES MOMENTOS vía YouTube y el PROGRAMA COMPLETO por la web de Latina.pe.

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR