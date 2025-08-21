En Eres mi Bien, el drama y las consecuencias emocionales no solo afectan a los adultos. Esta vez, Toñito, el hijo menor de Valeria, se convirtió en víctima de crueles burlas en el colegio, todo por el reciente vínculo amoroso entre su madre y Mauricio. Los comentarios malintencionados no se hicieron esperar y lo empujaron a actuar impulsivamente.

Durante el recreo, un compañero se le acercó y le lanzó una frase hiriente: “A tu madre le gustan los tíos billetones”, en referencia directa a Mauricio. Como si eso no fuera suficiente, otros niños comenzaron a burlarse también de su padre, diciendo que “no servía para nada”. Fue entonces que Toñito, completamente enfurecido, reaccionó con un puñetazo en el rostro de uno de los chicos que lo molestaban, defendiendo no solo a su madre, sino también a su dignidad.

La escena evidencia cómo las decisiones de los adultos pueden tener un impacto profundo en los más pequeños. ¿Valeria se enterará de lo ocurrido? ¿Cómo reaccionará ante la presión social que ahora también recae sobre sus hijos? No te pierdas lo que se viene en Eres mi Bien, donde cada acción tiene una

