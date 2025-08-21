En Eres mi Bien, la relación entre Sebastián y Fiorella parecía estar en su punto más tierno. Después de una salida romántica a patinar sobre hielo, él se mostró atento, cariñoso y detallista, llevándola hasta la puerta de su casa para despedirse con un gesto dulce: un beso volado. Fiorella, ilusionada, entró feliz, convencida de que lo que están viviendo podría ser el inicio de algo especial.

Sin embargo, todo cambió de golpe. Apenas Sebastián se quedó solo, su teléfono sonó. Atendió sin dudar y dijo, con un tono completamente distinto al que había usado con Fiorella: “Hola, linda, ¿y ese milagro? En veinte minutos estoy ahí”. Acto seguido, encendió el auto y se marchó sin dar más explicaciones. La escena dejó al aire una gran interrogante: ¿Sebastián tiene otra relación? ¿Está engañando a Fiorella?

Lo que parecía una historia de amor en construcción ahora está rodeada de dudas. ¿Quién es la misteriosa persona al otro lado del teléfono? ¿Fiorella descubrirá la verdad? No te pierdas los próximos capítulos de Eres mi Bien, donde nada es lo que parece.

¿Cuándo y a qué hora ver “Ponte en la cola” con Micheille Soifer y Ricardo Rondón?

“Ponte en la cola” se transmite de lunes a viernes a las 2 p.m. por Latina Televisión.

¿Dónde ver “Ponte en la cola” COMPLETO y vía YouTube?

El programa conducido por Micheille Soifer y Ricardo Rondón se puede ver EN VIVO por la señal de Latina.pe Y, posteriormente, puedes disfrutar de los MEJORES MOMENTOS vía YouTube y el PROGRAMA COMPLETO por la web de Latina.pe.

