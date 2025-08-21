En Eres mi Bien, la química entre Sebastián y Fiorella ya no es un secreto. Poco a poco, ambos se han ido acercando, compartiendo conversaciones íntimas, miradas cómplices y pequeños gestos que dejan entrever que lo suyo podría convertirse en algo más.

En el último capítulo, cuando Fiorella le comentó que una de sus clases había sido cancelada, Sebas no dudó en aprovechar el momento. Con tono juguetón le propuso: “¿Entonces hacemos algo?”, y ella, entre risas, aceptó sin pensarlo. La escena dejó claro que los dos están dispuestos a pasar más tiempo juntos, incluso escapándose un rato de la universidad para hacerlo.

¿Qué planean hacer juntos fuera de clases? ¿Este nuevo acercamiento marcará el inicio de una relación oficial? No te pierdas los próximos momentos en Eres mi Bien, donde los sentimientos se viven al límite.

